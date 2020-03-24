В Ингушетии намерены создать около 50 новых малых предприятий в 2020 году

МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" намерены создать около 50 новых субъектов МСП. На эти цели будет выделено около 4,5 млн рублей, сообщила ТАСС и.о. министра экономического развития Ингушетии Лиана Плиева.

"До конца года в рамках нацпроекта планируется создать не менее 49 новых субъектов МСП, при этом на реализацию мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность будет направлено 4,4 млн рублей. Для сравнения: по итогам 2019 года было создано 32 новых субъекта МСП, а на вовлечение в предпринимательство выделено 4,3 млн рублей", - сказала Плиева.

По ее словам, начинающие предприниматели могут претендовать на все виды поддержки, оказываемые в рамках региональных проектов: получение всего спектра услуг центра "Мой бизнес", центра поддержки экспорта, фонда поддержки предпринимательства и др.

"Кроме того, в рамках мероприятия "Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания и развития производственных и инновационных компаний" проработан вопрос получения субсидии из федерального бюджета на 2020-2021 годы на создание частного промышленного технопарка с объемом инвестиций 414,5 млн рублей. Всего же на реализацию нацпроекта в 2019 году были выделены средства в размере 71,1 млн рублей. В текущем году на данные цели предусмотрено 37,5 млн рублей", - добавила министр.

В настоящее время в Ингушетии, по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, около 4,5 тыс. субъектов МСП.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.