Башкирия получит 10 млрд из бюджета России на строительство восточного выезда из Уфы

УФА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство России выделит Башкирии из бюджета порядка 10 млрд рублей в 2021-2022 годах на строительство выезда из Уфы в восточном направлении на федеральную трассу М-5, сообщила во вторник первый заместитель министра финансов республики Наталья Калугина на заседании Госсобрания региона.

Стоимость проекта восточного выезда составляет 33,5 млрд рублей, им предусмотрено завершение строительства тоннеля длиной более 1,2 км, моста через реку Уфу и автомобильной дороги протяженностью 11,2 км. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 году.

"Средства на восточный выезд в 2021 году - 2,1 млрд рублей, в 2022 - 8 млрд рублей", - сказала Калугина.

Также по 220 млн рублей ежегодно регион будет получать с 2020 по 2022 годы на внедрение интеллектуальных транспортных систем и автоматизацию процессов управления дорожного движения. "Эти деньги уточняют объем дорожного фонда республики, который увеличивается в целом в 2020 году на 3,8 млрд, в 2021 - на 4,3 млрд, 2022 - на 13,2 млрд рублей. В этом году дорожный фонд у нас достигнет практически 23 млрд рублей", - добавила замминистра.

После этих уточнений доходы бюджета Башкирии в 2020 году составят 208,5 млрд с ростом на 4 млрд рублей. Расходы и дефицит вырастут на 9,8 и 5,8 млрд рублей соответственно. В декабре депутаты регионального парламента приняли бюджет республики с дефицитом 22 млрд рублей.