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Выпуск Peugeot, Citroеn и Opel в Калуге приостановят из-за нехватки компонентов

Как сообщил врио губернатора региона, с 6 по 10 апреля завод "ПСМА Рус" будет находиться в коллективном отпуске

ТАСС, 24 марта. Производство автомобилей Peugeot, Citroеn и Opel приостановят на калужском заводе "ПСМА Рус" (совместное предприятие Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroеn) в связи с нехваткой компонентов, поставляемых из заграницы. Об этом сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых европейскими автозаводами, ООО "ПСМА Рус групп" временно приостанавливают производство автомобилей. На "ПCMA Рус групп" линии брендов ПСА (Peugeot, Citroеn и Opel) - с 1 по 5 апреля, с 6 по 10 апреля завод будет находиться в коллективном отпуске", - написал он.

Теги
РоссияКалужская область
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