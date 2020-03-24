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Казахстан планирует запретить ввоз бензина из России железнодорожным транспортом

Запрет вводится на три месяца

НУР-СУЛТАН, 24 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены ввести запрет на три месяца на ввоз в страну бензина, авиационного и дизельного топлива из России железнодорожным транспортом сроком. Об этом говорится в проекте приказа министра энергетики Казахстана Нурлана Ногаева "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации", опубликованном на сайте нормативно-правовых актов республики во вторник.

"В соответствии с пунктом 9 приложения 1 к Соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и пунктом 1 статьи 18 закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности" приказываю: ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива", - говорится в проекте документа. Отмечено, что проект приказа находится на публичном обсуждении до 7 апреля.

Ранее Казахстан вводил запрет на ввоз бензина из РФ железнодорожным транспортом сроком на три месяца со 2 марта 2019 года. Тогда в пресс-службе Министерства энергетики республики пояснили, что этот запрет связан с избытком топлива на внутреннем рынке после модернизации нефтеперерабатывающих заводов страны.

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КазахстанРоссия
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