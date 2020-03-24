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Распространение коронавируса нового типа

Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате

Меры поддержки включают продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря текущего года

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Москвы предусмотрели первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы принял постановление "Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве". Постановление содержит первый пакет мер антикризисной поддержки московского бизнеса, пострадавшего вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года.

Также предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря. "Данные нормы вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов", - говорится в тексте.

В материалах отмечается, что также планируется освободить от арендной платы организации, осуществляющие виды деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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