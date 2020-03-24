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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing сохраняет в силе планы возобновить эксплуатацию 737 MAX в середине года

В компании рассчитывают получить доступ к кредитной линии на десятки миллиардов долларов

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Аэрокосмическая корпорация Boeing, несмотря на трудности из-за нового коронавируса, оставляет в силе планы возобновления эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX в середине текущего года. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала CNBC генеральный директор корпорации Дэвид Кэлхун.

"Ожидаем в середине года", - ответил он на соответствующий вопрос. "Мы очень близки к финишной черте", - добавил Кэлхун, дав понять, что его корпорация рассчитывает на скорое одобрение возобновления полетов 737 MAX со стороны авиарегулятора США.

Гендир Boeing уточнил, что рассчитывает получить доступ к кредитной линии на десятки миллиардов долларов необязательно со стороны правительства США. "У нас есть множество опций на рынках частного капитала, однако кредитный рынок должен быть открыт", - подчеркнул Кэлхун. Он также назвал "трудным, но необходимым решением" остановить на две недели работу предприятия Puget Sound в штате Вашингтон из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. "На Puget Sound приходится примерно 80% нашего производства", - констатировал он.

Boeing и до появления трудностей, касающихся коронавируса, переживала серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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