{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Россети" усилили контроль за энергоснабжением инфраструктурных и социальных объектов

Под особый контроль взята подача электроэнергии медучреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление госуслуг, сотовой связи и доступа к интернету

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Группа "Россети" взяла под особый контроль электроснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов России. Об этом говорится в сообщении организации.

Под особый контроль взята подача электроэнергии медицинским учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к интернету, а также вычислительного оборудования. Особое внимание уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги (банковские, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры), а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

"Группа "Россети" делает все возможное для минимизации рисков распространения в России новой коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний как среди своих сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов. При этом нашими компаниями создаются максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в непростой период", - сказал глава "Россетей" Павел Ливинский. Его слова приводятся в сообщении компании.

Он поручил провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры с целью выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

Ранее в группе "Россети" на удаленную работу перешли почти 60% офисных сотрудников, в онлайн-режим переведено 738 из 1017 центров обслуживания клиентов и пунктов работы с потребителями.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Она управляет 2,35 млн км линий электропередач, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ в 80 регионах.

Реклама на ТАСС
Тульский завод "Октава" за год увеличил объем поставок гражданской продукции на 87%
Завод "Октава" перешел под прямое управление корпорации "Ростех" в июне 2017 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС