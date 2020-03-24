"Россети" усилили контроль за энергоснабжением инфраструктурных и социальных объектов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Группа "Россети" взяла под особый контроль электроснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов России. Об этом говорится в сообщении организации.

Под особый контроль взята подача электроэнергии медицинским учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к интернету, а также вычислительного оборудования. Особое внимание уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги (банковские, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры), а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

"Группа "Россети" делает все возможное для минимизации рисков распространения в России новой коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний как среди своих сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов. При этом нашими компаниями создаются максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в непростой период", - сказал глава "Россетей" Павел Ливинский. Его слова приводятся в сообщении компании.

Он поручил провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры с целью выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

Ранее в группе "Россети" на удаленную работу перешли почти 60% офисных сотрудников, в онлайн-режим переведено 738 из 1017 центров обслуживания клиентов и пунктов работы с потребителями.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Она управляет 2,35 млн км линий электропередач, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ в 80 регионах.