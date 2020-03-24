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Наименьший уровень безработицы в феврале отмечен в Москве и Петербурге

В Центральном федеральном округе доля безработных в феврале составила 2,9% или 616,6 тыс. человек, она является минимальной среди округов России

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Наименьший уровень безработицы в феврале зафиксирован в Санкт-Петербурге (1,5%) и Москве (1,6%), в разрезе округов наименьший - в Центральном федеральном округе, наибольший - в Северо-Кавказском федеральном округе, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, в феврале в Москве было 115,4 тыс. безработных при числе занятых 7,171 млн человек, доля безработных составляет 1,6%, что является наименьшим уровнем в субъектах РФ. Кроме того, в Санкт-Петербурге в феврале отмечалось 47,2 тыс. безработных при численности занятых 3,048 млн человек, доля безработных составила 1,5%.

В Центральном федеральном округе доля безработных в феврале составила 2,9% или 616,6 тыс. человек, она является минимальной среди округов России. В Северо-Западном федеральном округе уровень безработицы составил 3,7%, в Приволжском и Уральском федеральных округах - по 4,2%.

При этом наибольшая доля безработных в феврале отмечалась в Северо-Кавказском федеральном округе - 11,4%, или 520,7 тыс. человек при числе занятого населения 4,030 млн человек. Кроме того, в Республике Ингушетия доля безработных - 26,2%, в Республике Дагестан - 13,9%, в Северной Осетии - 13,8%, в Карачаево-Черкесской республике - 13,7%.

В Дальневосточном федеральном округе безработица в феврале составила 6,1%, в Сибирском - 5,6%, в Южном федеральном округе - 5,3%.

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