{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заполняемость хранилищ Европы газом на конец зимы составила рекордные 60%

Такой уровень запасов является результатом мягкой зимы, а также растущего импорта природного газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заполняемость европейских газовых хранилищ на конец зимы 2020 года составила рекордные 60%. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Мощности по хранению природного газа в Европе на 1 марта в последние пять лет заполнялись, как правило, на 38%. В этом же году показатель вырос больше чем вполовину.

Высокий уровень запасов природного газа в Европе является результатом мягкой зимы (особенно в Северной Европе), которая ограничила спрос на зимнее отопление, а также растущего импорта природного газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ), считает EIA.

Экспорт СПГ в Европу вырос в 2019 году практически в два раза - до 11 млрд кубических футов в сутки (около 311,5 млн куб. м). Россия и США увеличили свои поставки СПГ в Европу в прошлом году на 1,4 млрд и 1,5 млрд кубических футов в сутки (около 39,6 млн и 42,5 млн куб. м) соответственно, говорится в сообщении ведомства.

США с ноября 2019 года являются крупнейшим экспортером СПГ в Европу. При этом уже в феврале 2020 года американские поставки сжиженного газа в европейские страны составили рекордные 5,1 млрд кубических футов в сутки (144,4 млн куб. м), что практически в два раза превышает объемы второго по величине поставщика в Европу - Катара.

Теги
Бельгия
Реклама на ТАСС
Тульский завод "Октава" за год увеличил объем поставок гражданской продукции на 87%
Завод "Октава" перешел под прямое управление корпорации "Ростех" в июне 2017 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС