Заполняемость хранилищ Европы газом на конец зимы составила рекордные 60%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заполняемость европейских газовых хранилищ на конец зимы 2020 года составила рекордные 60%. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Мощности по хранению природного газа в Европе на 1 марта в последние пять лет заполнялись, как правило, на 38%. В этом же году показатель вырос больше чем вполовину.

Высокий уровень запасов природного газа в Европе является результатом мягкой зимы (особенно в Северной Европе), которая ограничила спрос на зимнее отопление, а также растущего импорта природного газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ), считает EIA.

Экспорт СПГ в Европу вырос в 2019 году практически в два раза - до 11 млрд кубических футов в сутки (около 311,5 млн куб. м). Россия и США увеличили свои поставки СПГ в Европу в прошлом году на 1,4 млрд и 1,5 млрд кубических футов в сутки (около 39,6 млн и 42,5 млн куб. м) соответственно, говорится в сообщении ведомства.

США с ноября 2019 года являются крупнейшим экспортером СПГ в Европу. При этом уже в феврале 2020 года американские поставки сжиженного газа в европейские страны составили рекордные 5,1 млрд кубических футов в сутки (144,4 млн куб. м), что практически в два раза превышает объемы второго по величине поставщика в Европу - Катара.