Власти Дагестана сообщили о росте производства в регионе

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Рост объема промышленного производства в Дагестане за два месяца 2020 года на 14% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года в основном связан с ростом объемов производства в обрабатывающих отраслях, сообщил ТАСС во вторник министр промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпаша Умаханов.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, индекс промышленного производства составил за январь-февраль составил 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На рост промышленного производства за январь-февраль 2020 года повлияло увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях в основном за счет исполнения государственного оборонного заказа. Если учесть, что деятельность самого крупного машиностроительного предприятия ОАО "Концерн "КЭМЗ" относится к виду деятельности "производство прочих транспортных средств и оборудования", который по показателям отгрузки составляет более 10% от общего объема обрабатывающих производств, то увеличение объемов производства на 19% по указанному заводу оказало существенное положительное влияние на общий показатель развития промышленности республики", - сообщил Умаханов, отметив, что динамика объемов промышленного производства в машиностроительном комплексе связана в первую очередь со спецификой и особенностями технологических циклов, а также контрактными условиями по обговоренным срокам отгрузки готовой оборонной продукции.

Как сообщается на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, индекс промышленного производства за январь-февраль 2020 г. к соответствующему периоду 2019 г. составил 114%. По данным статистики, на рост промышленного производства повлияло увеличение производства машин и оборудования, невключенных в другие группировки - в 1,9 раза (АО "Завод им. Гаджиева"); производства электрического оборудования - в 1,6 раза (АО "Каспийский завод Точной механики"); производства прочих транспортных средств и оборудования - на 19,4% (ОАО "Концерн КЭМЗ"). Кроме того, положительно сказалось увеличение производства прочей неметаллической минеральной продукции - на 35,4% (ООО "Дагестан Стекло Тара", АО "Каспийский завод листового стекла"); производства напитков - на 18% (ОАО "Рычал-Су"); производства пищевых продуктов - на 8,2% (АО "Кизлярагрокомплекс", ООО "Кикунинский консервный завод, ООО "АПК Нагорный Дагестан", ООО "Матин", СПОК "Дерия"), а также производства кожи и изделий из кожи - в 15,9 раза (ООО "ДОФ", ООО "БОФФ", ООО "ДОК").

"При этом наблюдается уменьшение за январь-февраль 2020 г. против января-февраля предыдущего года в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в добыче нефти и природного газа,а также в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий", - сообщается на сайте.