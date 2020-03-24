Аграрии Ставрополья впервые отправили просо на экспорт

ПЯТИГОРСК, 24 марта. /ТАСС/. Ставропольский край впервые сделал поставки проса на Шри-Ланку по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". С начала года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился более чем в пять раз, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"Впервые было поставлено просо в Шри-Ланку. Объем составил 42 т на сумму $13 тыс.", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, в 2020 году в Германию были экспортированы злаки, масличные и алкоголь Ставропольского края на сумму $411 тыс. Объем продукции составил 879 т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки увеличились в 5,5 раза.

Отмечается, что продукция агропромышленного комплекса Ставропольского края поставляется в 35 стран мира.

"В соответствии с 204 указом президента РФ Владимира Путина, перед агропромышленным комплексом Ставропольского края стоит стратегическая задача - увеличить объем экспорта продукции в четыре раза до $1,093 млрд. Продукция региона пользуется широким спросом за рубежом, и мы будем продолжать работу по привлечению новых экспортеров и расширению географии ставропольского экспорта", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства края Дениса Полюбина.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.