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Распространение коронавируса нового типа

В Чечне для поддержки экономики и социальной сферы разработают антикризисный план

Правительству республики поручено подготовить актуальную информацию о социально-экономическом положении и приступить к разработке плана с учетом текущей ситуации, связанной с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Чечни разработают антикризисный план для поддержки экономики и социальной сферы, на которые может повлиять ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев по итогам совещания в Грозном.

Ранее, по решению главы Чечни Рамзана Кадырова, в целях противодействия распространению коронавируса нового типа были закрыты все рестораны, кафе, спортзалы и другие места массового скопления людей, отменены свадьбы и банкеты.

"В целях недопущения распространения коронавируса в регионе введены ограничительные меры. Правительством Чеченской Республики начата работа по поддержке экономики и социальной сферы, в том числе разрабатывается антикризисный план", - сказал премьер-министр.

Он поручил членам правительства подготовить актуальную информацию о социально-экономическом положении республики и приступить к разработке плана с учетом текущей ситуации, связанной с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОЧечняРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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