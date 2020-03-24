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Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда кабмина для вывоза россиян

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда правительства на вывоз россиян из-за рубежа. Соответствующее решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Минтрансу России, Минфину России в срок до 24 марта 2020 года внести в правительство РФ проект акта <…> о выделении Минтрансу России бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в целях компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в перечне поручений, опубликованных на официальном сайте кабмина.

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