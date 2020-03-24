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Распространение коронавируса нового типа

Общественный омбудсмен считает необходимым упростить перевод сотрудников на удаленку

Дмитрий Порочкин пояснил, что сейчас перевод сотрудников на удаленную работу "накладывает большую нагрузку на кадровые службы с оформлением множества документов"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Перевод сотрудников на удаленный режим работы должен приниматься работодателем в одностороннем порядке и оформляться одним приказом, что сократит документооборот и обезопасит сотрудников в условиях ситуации с коронавирусом. Такое мнение высказал во вторник ТАСС общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

"Было бы логично внести правки в текущее законодательство, чтобы облегчить процесс перевода сотрудников на дистанционную работу в случае форс-мажора, и тем самым обезопасить и работодателей, и сотрудников", - отметил он.

Порочкин пояснил, что сейчас перевод сотрудников на удаленную работу может быть осуществлен только с согласия работника и "накладывает большую нагрузку на кадровые службы с оформлением множества документов".

"Было бы намного удобнее, если бы работодатель в условиях кризиса или чрезвычайной ситуации имел возможность в одностороннем порядке принимать решение о переводе сотрудников и оформлять это одним приказом", - считает омбудсмен.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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