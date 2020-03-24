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Источник: Россельхознадзор отменил временный запрет на экспорт круп из России

О введении временных ограничений на экспорт всех видов крупяной продукции сроком на 10 дней стало известно 24 марта
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© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор отменил временный запрет на экспорт круп из России. Об этом ТАСС сообщил источник.

О введении временных ограничений на экспорт всех видов крупяной продукции сроком на 10 дней стало известно 24 марта из письма заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 марта подготовить предложения о целесообразности ограничения экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, а также профильным министерствам представить предложения об ограничении экспорта по группам товаров.

17 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил о том, что власти готовы ввести ограничения на экспорт из России продуктов первой необходимости, но пока такой необходимости нет.

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Россия
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