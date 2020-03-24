{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк в 2019 году успешно отразил 71 кибератаку

Лаборатория кибербезопасности Сбербанка в прошлом году получила семь патентов на технологии борьбы с мошеннической и фишинговой активностью

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сбербанк в 2019 году успешно отразил 71 ddos-атаку на системы банка, а также смог предотвратить хищения почти на 40 млрд рублей, следует из годового отчета кредитной организации.

Также в отчете отмечается, что лаборатория кибербезопасности Сбербанка в 2019 году получила семь патентов на технологии борьбы с мошеннической и фишинговой активностью. Так, банк разработал собственную платформу поиска и анализа киберугроз Threat Intelligence Platform. Впервые о данной платформе сообщил ТАСС в июне 2019 года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, данная технология позволяет прогнозировать действия киберпреступников. В дальнейшем Сбербанк планирует предложить эту разработку другим кредитным организациям и компаниям для обеспечения информационной безопасности.

Поток клиентов

Поток клиентов в офисах обслуживания Сбербанка в России в 2019 году снизился на 13% благодаря развитию цифровых каналов.

По данным банка, среднемесячный поток клиентов в прошедшем году составил 47 млн человек против 54,1 млн человек в 2018 году и 58,7 млн человек в 2017 году.

"Это изменение связано с тем, что все больше клиентов пользуются цифровыми каналами, выбирая их для совершения основных операций", - указано в материалах банка.

В то же время ежемесячная аудитория мобильного приложения банка увеличилась на 20% в 2019 году и составила 54 млн человек.

Всего по России у Сбербанка насчитывается свыше 14 тысяч офисов обслуживания.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Цена овощей в России за неделю снизилась
Больше всего подешевели огурцы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС