Сбербанк в 2019 году успешно отразил 71 кибератаку

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сбербанк в 2019 году успешно отразил 71 ddos-атаку на системы банка, а также смог предотвратить хищения почти на 40 млрд рублей, следует из годового отчета кредитной организации.

Также в отчете отмечается, что лаборатория кибербезопасности Сбербанка в 2019 году получила семь патентов на технологии борьбы с мошеннической и фишинговой активностью. Так, банк разработал собственную платформу поиска и анализа киберугроз Threat Intelligence Platform. Впервые о данной платформе сообщил ТАСС в июне 2019 года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, данная технология позволяет прогнозировать действия киберпреступников. В дальнейшем Сбербанк планирует предложить эту разработку другим кредитным организациям и компаниям для обеспечения информационной безопасности.

Поток клиентов

Поток клиентов в офисах обслуживания Сбербанка в России в 2019 году снизился на 13% благодаря развитию цифровых каналов.

По данным банка, среднемесячный поток клиентов в прошедшем году составил 47 млн человек против 54,1 млн человек в 2018 году и 58,7 млн человек в 2017 году.

"Это изменение связано с тем, что все больше клиентов пользуются цифровыми каналами, выбирая их для совершения основных операций", - указано в материалах банка.

В то же время ежемесячная аудитория мобильного приложения банка увеличилась на 20% в 2019 году и составила 54 млн человек.

Всего по России у Сбербанка насчитывается свыше 14 тысяч офисов обслуживания.