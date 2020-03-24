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Распространение коронавируса нового типа

В ВТО создали экспертную группу для мониторинга воздействия пандемии на торговлю

Гендиректор организации Роберту Азеведу попросил членов ВТО предоставлять в секретариат в Женеве сведения об "имеющей последствия для торговли политике в связи с COVID-19"

ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) создал экспертную группу для мониторинга воздействия пандемии коронавируса на глобальную коммерцию. Как сообщила во вторник пресс-служба ВТО, в этой связи генеральный директор организации Роберту Азеведу призвал государства информировать секретариат о принимаемых ими мерах, которые могут сказаться на торговле.

"Нынешняя пандемия COVID-19 представляет собой практически беспрецедентный кризис в области здравоохранения, и члены ВТО предпринимают вызывающие понимание шаги, вводя в действие законодательство и осуществляя политику, направленную на преодоление этой чрезвычайной ситуации в здравоохранении", - отметил Азеведу. Среди них есть "имеющие отношение к торговле, в частности меры в области экспорта и программы поддержки экономики", констатировал гендиректор.

Азеведу попросил членов ВТО предоставлять в секретариат в Женеве сведения об "имеющей последствия для торговли политике в связи с COVID-19". Подчеркивается, что эта просьба "является частью давней политики транспарентности", которой следует секретариат, готовящий регулярные доклады о шагах стран "двадцатки", облегчающих или ограничивающих мировую торговлю. Следующий такой доклад будет посвящен периоду с середины октября 2019 года по середину мая 2020 года. Мониторингом воздействия коронавируса на коммерцию и в целом на глобальную экономику занимается созданная в секретариате группа экспертов. Собранная ею информация найдет отражение в ежегодном прогнозе, который ВТО опубликует в апреле.

Ранее ВТО из-за пандемии коронавируса отменила до конца апреля все рабочие заседания, а сотрудников женевской штаб-квартиры попросили до конца марта работать из дома.

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Распространение коронавируса нового типа
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