Торги в США закрылись ростом индексов на фоне ожидания мер поддержки экономики

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись во вторник значительным ростом ключевых индексов на фоне ожиданий одобрения Конгрессом США дополнительного пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

К 16:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск) индекс Dow Jones вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20704,91 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 209,93 пункта (9,38%), до 2447,33 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 557,18 пункта (8,12%), до 7417,86 пункта.

Нефть марки WTI выросла в цене на $0,31 (1,3%) и торгуется на уровне $24,09 за баррель.

Газета The Wall Street Journal ранее во вторник отмечала, что ряд уже принятых Федеральной резервной системой США (выполняет функции Центробанка) мер помог снять острое беспокойство участников рынка. "Рынки определенно реагируют на перспективы стимулирующей сделки", - приводит газета слова главного инвестиционного аналитика компании Glenmede Джейсона Прайда. В то же время, пишет издание, на рынки по-прежнему влияют опасения относительно масштабов воздействия пандемии на глобальную экономику.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 51 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 674 человека. Более 50% случаев инфицирования приходятся на штаты Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.