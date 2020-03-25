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Распространение коронавируса нового типа

Apple надеется начать открывать свои магазины в первой половине апреля

Ранее компания временно закрыла свои магазины на территории материкового Китая

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Apple рассчитывает в первой половине апреля приступить к поступательному возобновлению работы своих магазинов, временно закрытых из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg.

Оно ссылается на попавшую в его распоряжение датированную 23 марта служебную записку старшего вице-президента Apple Дейдре О'Брайен. Она информировала о продлении до 5 апреля решения о свободном графике работы для сотрудников корпорации за пределами Китая. Им разрешается исполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Apple сначала временно закрыла свои магазины на территории материкового Китая. 14 марта аналогичное решение было принято в отношении предприятий розничной торговли корпорации в США и других странах.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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