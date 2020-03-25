СМИ: Мексика официально запросила у Испании выдачу экс-главы нефтегазовой компании Pemex

МЕХИКО, 25 марта. /ТАСС/. Власти Мексики направили Испании официальный запрос на экстрадицию бывшего директора государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи. Об этом сообщила во вторник газета El Universal со ссылкой на дипломатический источник.

Власти латиноамериканской страны подозревают его в коррупции и совершении операций с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение. В том случае, если суд признает Лосойю виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Экс-глава Pemex был задержан в ороде Малага 12 февраля, на время следствия суд отправил его под стражу. В июне 2019 года мексиканский суд возобновил действие ордера на арест Лосойи. В конце мая того же года стало известно, что его банковские счета заблокированы.

Лосойя был руководителем Pemex с декабря 2012 по февраль 2016 года. В мае 2019 года ему запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе.