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Распространение коронавируса нового типа

В МИД Франции признались, что Европа не предугадала масштабов кризиса из-за коронавируса

Однако, по словам главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, было бы ошибочным утверждать, что сегодня Европа не дает на сложившуюся ситуацию единого и совместного ответа

ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Европа оказалась не в состоянии правильно спрогнозировать масштабы кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.

"Все оказалось отнюдь не идеальным в том, что касается совместного ответа Европы на данный кризис. Ясно, что Европа не смогла предусмотреть его масштабы. К тому же, она медленно стартовала в своих действиях. Нельзя не признать, что односторонние решения на национальном уровне принимались без какой-либо координации", - сказал глава французского дипломатического ведомства в интервью, опубликованном во вторник газетой Le Figaro.

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"Однако я считаю, что было бы ошибочным утверждать, что сегодня Европа не дает на сложившуюся ситуацию единого и совместного ответа, - добавил он. - Так, мы вместе приняли решение закрыть внешние границы ЕС и Шенгенской зоны. Мы совместно позаботились о том, чтобы контроль, установленный на внутренних границах стран, не препятствовал перевозке товаров, играющих жизненно важную роль в нашем снабжении. Мы также совместно начали закупки средств защиты и медицинских средств и оборудования".

При этом Ле Дриан напомнил, что страны ЕС на уровне сообщества выделили €187 млн на исследования по коронавирусу. "Также структуры ЕС будут играть решающую роль в том, что касается мер, направленных на ограничение экономического воздействия нынешнего кризиса. Европейский центральный банк уже продемонстрировал это, дав старт программе на €750 млрд, направленной на финансирование экономики", - добавил французский министр. "Европейские партнеры принимают сейчас совместно такие решения, которых никогда ранее не принималось в истории Евросоюза", - подчеркнул он.

"Тот сигнал, который мы тем самым даем, совершенно четко указывает на то, что мы без колебаний пойдем на инновационные меры, чтобы защитить наиболее пострадавшие сектора экономики и их работников. И мы будем поступать таким образом каждый раз, когда это будет необходимо. Я уверен, что сегодня в Европе все отдают себе отчет в необходимости единых действий перед лицом распространения вируса", - заявил глава МИД Франции.

Чрезвычайный саммит G20

В ходе интервью он также отметил, что кризис подвергает тяжким испытаниям системы здравоохранения по всему миру и может нанести удары по тем государствам, в особенности в Африке, которые могут оказаться не способными справиться с ситуацией. "Именно по этой причине президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за оперативное проведение чрезвычайного саммита G20 с тем, чтобы усилить международную координацию в противостоянии эпидемии, поддержать развитие мировой экономики и обеспечить солидарность с наиболее уязвимыми государствами", - отметил Ле Дриан.

Отвечая на вопросы относительно возможности применения во Франции и Европе опыта Китая по борьбе против вируса, министр сказал: "Китайская модель, - хотя на самом деле это модель глобальная, - заключается в применении полной и строгой изоляции людей. Мы сейчас находимся уже не так далеко от этого". Ле Дриан также отметил, что Франция и страны ЕС готовы использовать любой положительный опыт других стран в борьбе с пандемией.

"После завершения кризиса нам предстоит научиться использовать принцип солидарности как основу международной жизни <...>, - добавил Ле Дриан. - Считаю, что нам следует совместно сделать выводы из нынешнего кризиса для Европы, для всей системы ООН, для системы многосторонности", - заключил глава французского дипломатического ведомства.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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