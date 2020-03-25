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Распространение коронавируса нового типа

ФРС изменит правила выдачи суточных займов филиалам иностранных банков не ранее октября

В пресс-службе регулятора напомнили, что 1 апреля 2019 года были одобрены поправки, касающиеся максимальных уровней суточных кредитов для данных организаций

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, из-за ситуации с коронавирусом до 1 октября отложила вступление в силу изменений в правилах по выдаче кредитов на один рабочий день американским филиалам и подразделениям иностранных банковских организаций. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении регулятора.

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"Совет управляющих ФРС принял решение об отсрочке на полгода вступления в силу изменений в плане предоставления суточных кредитов американским филиалам и подразделениям иностранных банковских организаций", - отмечается в тексте.

В пресс-службе регулятора напомнили, что 1 апреля 2019 года совет одобрил поправки, касающиеся максимальных уровней суточных кредитов для данных организаций. "Изменения, которые должны были вступить в силу 1 апреля этого года, в свете связанных с распространением коронавируса вызовов откладываются до 1 октября, - пояснили в ФРС. - Это время позволит иностранным банковским организациям и региональным банкам (входящим в структуру ФРС - прим. ТАСС) сосредоточиться на более важных вопросах, нежели установление новых механизмов получения дневных кредитов".

ФРС реализует монетарную политику путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Регулятор объединяет 12 региональных банков в крупных городах. Руководящим органом ФРС является совет управляющих. Он осуществляет надзор за деятельностью денежной и банковской систем и формулирует основные правила финансовой политики.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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