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Более 2,5 млн га бесхозных земель подготовили для инвесторов на Дальнем Востоке

В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сообщили, что у них на сопровождении находятся 19 крупных проектов в области сельского хозяйства
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) позволила выявить свыше 2,5 млн га бесхозных земель. Это около 38% от общей площади округа. Эти участки предложат инвесторам для развития бизнеса, сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Алихан Хашиев.

Инвентаризация земель сельхозназначения проходит на Дальнем Востоке по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2017 году, под контролем вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"В семи регионах ДФО, где в принципе есть сельхозземли, выявлено 2,1 млн свободных гектаров. Но это не все. Еще около 383 тыс. гектаров в этих семи регионах не используются, либо используются не по назначению, а свыше 130 тыс. гектаров - это неиспользуемые сельхозземли, находящиеся в собственности физических или юридических лиц. <…> [Таким образом], свыше 2,68 млн гектаров всех категорий земель сельхозугодий выпали из оборота в ДФО, но теперь их можно ввести в оборот и предложить потенциальным инвесторам", - сказал Хашиев.

К примеру, в Забайкальском крае выявили более 1 млн га земель, которые могут заинтересовать потенциальных инвесторов. Из них около 129 тыс. неразграниченных земель уже поставили на кадастровый учет. В Амурской области эту работу завершат в мае, когда на учет поставят 249 тыс. га ранее неучтенных земель. В Еврейской автономной области выявлено 163 тыс. га неразграниченных земель сельскохозяйственного назначения, которые могут поставить на кадастровый учет с последующим предложением инвесторам для проектов в сельском хозяйстве. В Приморье работы по установлению неразграниченных земель сельхозназначения выполнены на 96%.

"По Хабаровскому краю мы ведем подготовительные работы, делаем запросы в Росреестр и другие структуры, отвечающие за оборот земель. Работа здесь начнется с июня. Что касается Бурятии, то по ней сбор информации завершили, в июле после обработки информации наши специалисты поедут в регион, чтобы сверить информацию на бумаге с тем, что есть на самом деле", - пояснил заместитель гендиректора АПИ.

Хашиев отметил, что сотрудники агентства не смогут в поставленные сроки полностью завершить формирование банка сельхозземель ДФО из-за длительных судебных тяжб с недобросовестными пользователями и владельцами земель. "Но если говорить про не поставленные на кадастровый учет земли, то эту работу во всех регионах Дальнего Востока мы должны завершить к 15 декабря 2020 года", - подчеркнул он.

Электронная база бесхозных земель

Банк сельхозземель, по словам Хашиева, улучшит возможности по привлечению потенциальных инвесторов. В качестве примера он привел электронную карту банка, которая уже работает в Приморье. Благодаря этому, можно не выходя из кабинета посмотреть любой участок и увидеть все его характеристики.

"Данные этого приложения будут доступны только потенциальным инвесторам. Это делается для их защиты от махинаций, ведь подобное все еще случается. Узнав, что крупная компания проявляет интерес к определенным территориям, в их центре или в наиболее привлекательных частях неожиданно появляются владельцы, быстро оформившие землю в собственность", - рассказал собеседник агентства.

Повышение продовольственной безопасности

Развитие сельского хозяйства повысит продовольственную безопасность на Дальнем Востоке, снизит зависимость его жителей от импортной продукции. Такую задачу перед федеральными и региональными властями в марте поставил Трутнев.

"На сегодняшний день у нас на сопровождении в разной степени проработки находятся 19 крупных проектов в области сельского хозяйства. <…> Так, в активной фазе отбора участков находится региональная структура "Русагро" - компания "Приморская земля". В Забайкалье мы подобрали 500 тыс. гектаров земли для индийской компании KGK Group, сейчас идет процесс оформления. Также в стадии реализации проект вьетнамской компании "ТиЭйч", - отметил представитель АПИ.

Он напомнил и о крупных соглашениях, подписанных на ВЭФ в 2019 году. В частности, с японской компанией "Хоккайдо Корпорейшн Ко. Лтд.", которая в Приморском крае планирует реализовать проект по переработке овощей, на Сахалине - построить ферму-инкубатор по разведению мальков лосося, а в Амурской области - запустить проект по переработке кукурузы, сои, риса, пшеницы и других злаковых культур. При ее участии на территории опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" в Якутии начнется запуск третьей очереди тепличного хозяйства "Саюри".

В Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) благодаря фонду "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области" и ООО "Экокомплекс" появится модельное экологически чистое хозяйство. Обсуждается вопрос создания в ЕАО сельскохозяйственного кластера. "Китайское предприятие Country Garden Group готово инвестировать до 3,5 млрд рублей в проект крупного сельскохозяйственного предприятия в области", - добавил Хашиев.

Активно развивается сельское хозяйство в Приморском крае. Одним из крупнейших соглашений прошлогоднего ВЭФа стала семисторонняя договоренность по строительству животноводческого комплекса для производства коровьего молока мощностью 500 тыс. тонн в год.

Заместитель генерального директора агентства привел примеры и тех проектов, которые уже успешно реализуются на Дальнем Востоке. Так, компания "Мерси Трейд" построила элеваторный комплекс и комбикормовый завод в ТОР "Михайловский" в Приморье, фирма "Приморский бекон" ввела в эксплуатацию свиноводческий комплекс, компания "Хороль Агро Холдинг" запустила сельскохозяйственное предприятие по выращиванию сои, а предприятие "Легендагро Приморье" инвестировало в развитие зернового хозяйства по выращиванию сои, риса и кукурузы.

Предполагается, что заявленные проекты в сельском хозяйстве Дальнего Востока позволят к 2027 году создать более 14 тыс. рабочих мест.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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