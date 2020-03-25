"Ведомости": автодилеры попросили правительство о поддержке отрасли на фоне падения спроса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором просит о ряде мер по поддержке отрасли на фоне падения спроса на автомобили. Об этом в среду пишет газета " Ведомости " со ссылкой на текст письма ассоциации.

По данным издания, в РОАД считают, что ухудшение экономической ситуации на фоне распространения коронавируса ведет к существенному спаду на автомобильном рынке. При этом ухудшатся показатели продаж не только в сегменте новых и подержанных машин, но и в сегменте сервисных услуг и запасных частей. Чтобы избежать массовых увольнений и банкротств, дилеры попросили об освобождении от социальных выплат, введении каникул по налогам на имущество и землю, а также отсрочке по уплате НДС.

Вице-президент РОАД Сергей Киселев подтвердил "Ведомостям" подлинность письма и добавил, что в случае отсутствия мер по поддержке отрасль потеряет от 10 млрд до 20 млрд рублей оборотного капитала, при этом могут закрыться до 30% дилерских центров.

Ранее автоконцерн Volkswagen сообщил о приостановке работ на российских предприятиях с 30 марта по 10 апреля на фоне нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов. В свою очередь, группа "Соллерс" (объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers) также видит риски приостановки производства на своих предприятиях, но по причине падения спроса на автомобили.