Москомархитектура: срок реализации программы реновации не сдвинется из-за коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции не повлияет на сроки выполнения и объем финансирования программы реновации в Москве. Такое мнение выразила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в интервью изданию "Коммерсантъ", опубликованном в среду.

Отвечая на вопрос газеты, не повлияет ли ситуация с коронавирусом на финансирование программы реновации, Княжевская сказала: "Это вопрос больше к финансово-экономическому блоку правительства Москвы. По моему мнению, не повлияет. Это государственная программа, и город будет ее поддерживать и выполнять. Мы же проектируем все в штатном режиме с соблюдением нормативов".

Глава Москомархитектуры также отметила, что, несмотря на смену куратора программы реновации (ранее ее курировал нынешний вице-премьер Марат Хуснуллин, в настоящее время - заместитель мэра Андрей Бочкарев), ключевые принципы программы, заложенные первоначально, сохранились.

Княжевская добавила, что на реновацию не повлияет и изменение сроков составления графика переселения, который планируется опубликовать к 30 июня 2020 года.

Ранее Княжевская сообщила журналистам, что все публичные слушания в Москве (как назначенные ранее по программе реновации, так и любые другие) будут проходить в формате электронных общественных обсуждений в связи с особой эпидемической обстановкой. В пресс-службе Москомархитектуры уточнили, что все предложения и замечания граждан относительно проектов будут переданы архитекторам и разработчикам и рассмотрены ими ровно так же, как это происходило ранее в рамках очных публичных слушаний. Все процедуры общественных обсуждений по проектам планировки территорий пройдут на портале "Активный гражданин", в том числе онлайн будут представлены экспозиции по проектам. При этом платформа полностью готова к большому наплыву посетителей.