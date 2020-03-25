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Распространение коронавируса нового типа

Резервный фонд Приморского края увеличили на 500 млн рублей для борьбы с коронавирусом

Во Владивостоке развернули отдельный инфекционный госпиталь для больных

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду приняли изменения в краевой бюджет, увеличив на 500 млн рублей резервный фонд правительства Приморья для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

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Во вторник власти края сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки, они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Состояние у обоих удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

"На 500 млн рублей увеличен объем средств резервного фонда правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях финансового обеспечения мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции, за счет уменьшения бюджетных ассигнований по исполнению государственных (муниципальных) гарантий", - говорится в сообщении.

Проект поддержан профильным комитетом, на него получено заключение региональной Контрольно-счетной палаты. Во Владивостоке развернут отдельный инфекционный госпиталь для больных новой коронавирусной инфекцией. В него помещены как сами заболевшие, так и находящиеся на карантине люди, с которыми они общались.

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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