"Ведомости": "Аэрофлот" снизил цены на большинство внутрироссийских рейсов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" снизила стоимость практически всех рейсов на внутрироссийских направлениях с вылетом в марте-мае 2020 года примерно на 50%. Об этом в среду сообщает издание "Ведомости".

По информации издания, перелеты в весенний период по самым популярным направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград и др. подешевели на 40-60% по сравнению с рейсами по этим направлениям в октябре-ноябре. Стоимость авиабилетов в Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск снизилась на 15-20%.

При этом "Аэрофлот" не изменил цены на перелеты на Дальний Восток - во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и др. По этому направлению действуют "плоские" тарифы, которые подразумевают фиксированную стоимость авиабилета. Не опустились цены и на субсидируемые из федерального бюджета рейсы в Симферополь и Калининград.