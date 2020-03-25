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В России в 2021 году начнут производить РЛС для посадки самолетов с отказавшей навигацией

Новая разработка позволит с высокой точностью определять отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Новые аэродромные радиолокационные станции, с помощью которых можно будет осуществить посадку самолетов с отказавшей системой бортовой навигации, начнут серийно производить в России с конца 2021 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (разработчик станции, входит в корпорацию "Ростех").

"Работа идет в соответствии с графиком. В третьем квартале этого года мы планируем начать предварительные испытания опытного образца посадочного локатора, который входит в состав комплекса, а в конце 2021 года - выйти на серийное производство готовых РЛС", - сказали в холдинге.

РЛС будут производить на Челябинском радиозаводе "Полет" концерна "Вега" холдинга "Росэлектроника".

Новая разработка позволит с высокой точностью определять отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам. С помощью данной РЛС будет возможно точно посадить в том числе самолеты легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными системами, или воздушные суда, у которых отказали одна или несколько бортовых навигационных систем.

В состав радиолокационной системы точного захода на посадку РСП-2СТ входят диспетчерский (обзорный) радиолокатор АОРЛ-1АС и посадочный радиолокатор ПРЛ-2СТ. Аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 км, осуществлять их сопровождение и мониторинг параметров траектории движения на фоне неподвижных объектов и движущихся метеообразований. В посадочном радиолокаторе ПРЛ-2СТ применена неподвижная система активных фазированных антенных решеток, что повышает его надежность и точность, а также упрощает ремонт.

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