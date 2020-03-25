{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Сенат Конгресса намерен 25 марта одобрить пакет экономических мер на $2 трлн

Средства направят на преодоление последствий распространения коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США намерен в среду принять законопроект о стимулирующих экономических мерах в размере 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Об этом сообщил на заседании глава республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.

"Помощь в пути. <...> Мы намерены принять сегодня пакет", - сказал он на заседании, которое транслировалось на сайте Сената.

Верхняя палата Конгресса возобновит работу в среду в 12:00 по местному времени (19:00 мск).

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России из-за снижения спроса
Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС