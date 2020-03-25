Сенат Конгресса намерен 25 марта одобрить пакет экономических мер на $2 трлн

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США намерен в среду принять законопроект о стимулирующих экономических мерах в размере 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Об этом сообщил на заседании глава республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.

"Помощь в пути. <...> Мы намерены принять сегодня пакет", - сказал он на заседании, которое транслировалось на сайте Сената.

Верхняя палата Конгресса возобновит работу в среду в 12:00 по местному времени (19:00 мск).