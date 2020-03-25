Индексы биржи в Токио выросли на 8% на фоне переноса сроков Олимпиады

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в среду выросли более чем на 8% на фоне договоренностей об отсрочке проведения Олимпиады в Японии до лета 2021 года.

Как свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам дня вырос на 8,04%, до отметки 19546,63 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 6,87%, до 1424,62 пункта.

Агентство Кyodo отмечает, что инвесторы в Токио выразили удовлетворение по поводу решения о переносе сроков Олимпиады, которое больше устраивало местный бизнес, чем отмена запланированных Игр.

Японская валюта на торгах чуть ослабла, что выгодно местным экспортерам. За доллар дают 111,23 - 111,24 иены.