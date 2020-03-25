{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

Индексы биржи в Токио выросли на 8% на фоне переноса сроков Олимпиады

Агентство Кyodo отмечает, что инвесторы выразили удовлетворение по поводу решения о переносе соревнований, которое больше устраивало местный бизнес, чем отмена запланированных Игр

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в среду выросли более чем на 8% на фоне договоренностей об отсрочке проведения Олимпиады в Японии до лета 2021 года.

Как свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам дня вырос на 8,04%, до отметки 19546,63 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 6,87%, до 1424,62 пункта.

Агентство Кyodo отмечает, что инвесторы в Токио выразили удовлетворение по поводу решения о переносе сроков Олимпиады, которое больше устраивало местный бизнес, чем отмена запланированных Игр.

Японская валюта на торгах чуть ослабла, что выгодно местным экспортерам. За доллар дают 111,23 - 111,24 иены.

Теги
ЯпонияПеренос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Российский фондовый рынок открылся ростом индексов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС