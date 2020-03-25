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Завод в Петербурге совместно с СПбПУ к маю построит четыре беспилотных катамарана

Они будут использоваться в образовательных проектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) к маю 2020 года получит четыре беспилотных катамарана для образовательных проектов, их построят на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК). Об этом в среду ТАСС сообщил один из участников проекта, директор центра развития инновационной деятельности СПбПУ Алексей Майстро.

"Средне-Невский судостроительный завод изготавливает сами катамараны с использованием передовых материалов и технологий: композитные материалы, углеволокно и прочее. Мы в свою очередь разрабатываем систему управления полезной нагрузкой. Уже сейчас один катамаран проходит опытную эксплуатацию в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе, еще четыре планируется изготовить на заводе к маю 2020 года", - сказал Майстро.

Как сообщили во вторник в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга: СНСЗ приступил к работам по изготовлению элементов корпуса легкосборных многофункциональных безэкипажных судов. По словам Майстро, размеры катамарана около 2х2 метра, он спроектирован для автоматических удаленных работ, в том числе трудно в доступных или опасных акваториях.

Майстро добавил, что катамараны оснащаются защищенным от влаги манипулятором для проведения различного рода замеров или технических операций. Для катамарана в Политехе разработали систему, которая способна проводить оценку качества воды по 15 параметрам в режиме реального времени, и эхолокатором для построения карт глубин и поиска подводных объектов.

"Разработка катамаранов проходит в рамках проекта по созданию современных учебно-методических комплексов для военно-морских Нахимовских училищ. Здесь мы работаем совместно с ОСК-Т [Входит в ОСК] и Фондом содействия инноваций. Катамараны будут использоваться в соревнованиях "ИнтЭРА [Интеллектуальная элита российской армии] Морская робототехника" в рамках международного конкурса школьников "Старт в науку", который пройдет Анапе в 2020 году", - отметил Майстро.

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