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"Норникель" продлил вахту работников Быстринского ГОКа до 30 апреля

Продолжительность вахты составит 45 дней

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Норникель" продлил вахту работников Быстринского ГОКа до 30 апреля, продолжительность вахты работников составит 45 дней, говорится в сообщении компании.

Все производственные и бизнес-процессы протекают в обычном режиме, сообщает "Норникель".

В рамках мер по противодействию распространению коронавируса COVID-19 сотрудники московского офиса "Норникеля" были переведены на удаленную работу. Офисные работники на региональных площадках также сейчас находятся в процессе перевода на дистанционную работу. Оплата труда во время удаленной работы будет производиться в полном объеме, отмечает компания.

Все деловые командировки сотрудников "Норникеля" за границу отменены, а внутри страны - ограничены. Сотрудники, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Все запланированные массовые мероприятия отменены или переведены в онлайн-режим. Компания также рекомендовала своим клиентам и партнерам воздержаться от посещения предприятий "Норникеля" и перевести общение в режим видео или аудио связи.

Кроме того, "дочка" "Норникеля" - "Единство" - бесплатно расширило для сотовых операторов Большого Норильска цифровые каналы связи на 30% от текущей пропускной способности, сказано в сообщении.

"Норникель" также пожертвовал 220 млн рублей учреждениям здравоохранения на закупку медицинской аппаратуры и препаратов.

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

О ситуации с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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