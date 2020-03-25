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Совфед просит правительство подготовить срочные меры по поддержке цветоводов

Цветоводы оказались в неконкурентном состоянии по сравнению с зарубежными партнерами, отметил сенатор Алексей Майоров

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по аграрно-продовольственной политике и природопользованию подготовить обращение в правительство с просьбой принять срочные меры по поддержке отечественного цветоводства в связи со сложившейся в отрасли сложной ситуацией.

"Наши европейские партнеры оказали сильную поддержку цветоводам в своих странах и сейчас на рынок цветов в РФ хлынули цветы из зарубежья по демпинговым ценам. Это несет в себе сейчас эпидемиологические риски, потому что вместе с цветами к нам могут попасть и разные бактерии. И второе, наши цветоводы оказались в неконкурентном состоянии по сравнению с нашими зарубежными партнерами", - сказал в ходе пленарного заседания глава комитета Алексей Майоров.

Он отметил, что комитет провел по этому вопросу совещание с участием представителей правительства РФ и решил, что необходимо в срочном порядке принять меры, чтобы поддержать цветоводство. "Я прошу поддержать и уполномочить комитет от имени Совета Федерации обратиться к правительству РФ с просьбой дать поручение соответствующим федеральным органам исполнительной власти подготовить и направить в двухнедельный срок в наш адрес предложения по оперативным и среднесрочным мерам поддержки предприятий отрасли цветоводства", - предложил Майоров, добавив, что ряд конкретных предложений уже намечен.

В свою очередь Матвиенко поддержала это предложение и поручила оперативно подготовить такое обращение. "Надо пожестче, Алексей Петрович. Не просто дать поручение, а в течение двух недель решить вопрос. То, о чем мы говорили, снизить НДС с 20 до 10%, как это и было, другие меры [принять]. Оперативно подготовьте обращение от нашей палаты, мы его направим, не откладывая", - сказала спикер СФ.

Она подчеркнула, что сейчас важно не допустить банкротств предприятий во всех отраслях. "Разрушить очень легко. Потом очень трудно восстанавливать", - добавила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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