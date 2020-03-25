Убытки туротрасли России могут составить 37 млрд рублей из-за коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Выездной туризм в России получит 25 млрд рублей убытков, въездной - 12 млрд рублей, если до сентября большинство туристических направлений не откроется. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в среду.

"Мы можем сказать, сколько будет недополученный доход у туроператоров по выездному и въездному туризму. По выездному туризму, по нашим подсчетам, это будет составлять примерно 25 млрд рублей, по въездному туризму - порядка 12 млрд рублей. Это при сохранении нынешней ситуации и при условии, что сезон состоится", - сказала она.

"Мы озвучивали в феврале цифру совокупных убытков в 27 млрд рублей, я говорила, что эта цифра включает совокупный объем аннуляций туров, проданных вперед до сентября по данным на середину февраля. С тех пор динамика по продажам вперед особо не изменилась, но 27 млрд рублей - это не чистые убытки, а те деньги, которые были уплачены партнерам и не вернулись, и деньги, за которыми могли обратиться все туристы по всем направлениям", - добавила она.

По словам Ломидзе, из пакета мер, предложенного правительством РФ для поддержки отраслей, пострадавших из-за распространения в России и мире коронавируса, самым действенным для отрасли может стать решение по отмене взносов в резервный фонд "Турпомощь". По закону, туроператоры должны платить 0,1% от оборота по итогам предыдущего года.

"Совершенно очевидно, что в этом году это было бы крайне проблематично, серьезным бременем легло бы на туроператоров по выездному туризму. Возможность заплатить один рубль - это уже хорошо. Вторая инициатива, которую можно считать достаточно эффективной - это возможность для туристов, которые хотят аннулировать тур, обратиться за компенсацией в фонды персональной ответственности туроператоров. Но пока непонятно, с какой даты это можно сделать, каков механизм. Это инициатива МЭР, она снимает напряженность и в потребительской среде, и отчасти снимает вопросы с туроператоров и турагентов", - отметила она.

Также, по словам Ломидзе, отрасль "очень спасли бы налоговые каникулы хотя бы до сентября". Пока рассматривается лишь отсрочка по основным налогам. "Отсрочка мало что дает, честно говоря, потому что на протяжении ближайших двух месяцев доходность компаний сильно упадет, а ставка налогов не меняется", - отметила она.

Проблемы в отрасли

Трудности, с которыми столкнулись туроператоры и туристические агентства из-за ситуации с коронавирусом, не приведут к полной остановке туристической отрасли, однако часть компаний уйдет с рынка, сообщила Ломидзе.

"Отрасль вся умереть не может. Понятно, что она из этого кризиса выйдет сильно измененной, меньше будет компаний. Они не обанкротятся в том тревожном, алармистском контексте, который обычно сопровождает это понятие, - тысячи недовольных туристов, проблемы с вывозом-завозом - просто какая-то часть компаний, безусловно, с рынка уйдет. И не только потому что есть определенные сложности с доходностью, с прибыльностью, но и в том числе потому что очень сильно накопилась усталость. По нашим оценкам, примерно 30% уйдет с рынка к лету", - сказала она.

Как отметила Ломидзе, в самом тяжелом положении сейчас маленькие и средние компании. Крупные же ситуацию переживут, считает она, поскольку у них больше "подушка безопасности", было больше направлений в ассортименте. "Они станут просто сильнее. Рынок мобилизован и не собирается сворачиваться - это касается, в первую очередь, крупных компаний", - отметила она.

При этом, подчеркнула представитель АТОР, туроператоры "намерены помочь своим туристам и продолжить дальше работу после того, как закончится эта мегакризисная ситуация". "Стало понятно, что почти вся туриндустрия - въездной, выездной и внутренний туризм, туроператоры, турагенты, отельеры и гиды, компании, предоставляющие сопутствующие услуги - находятся в одинаково сложном положении. Это, как ни странно, вселяет надежду, что отрасль вся не погибнет", - считает Ломидзе.

Продажа туров

Ассоциация туроператоров России рассчитывает, что продажи туров за рубеж начнутся летом. "По оптимистическому сценарию уже в июле начнутся первые продажи на зарубежных направлениях", - сказала Ломидзе, отметив, что по пессимистическому сценарию продажи могут начаться только в сентябре.

При этом, по словам Ломидзе, отложенный спрос на зарубежные направления может "превысить самые радужные ожидания".

"Туристы дают надежды. Как ни странно, не прекратились бронирования туров на российские курорты - Сочи и Крым. То есть доверие к турбизнесу не умерло, и даже в таких сложных условиях люди не готовы отказываться от отдыха", - заключила она.