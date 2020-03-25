Сделка по продаже правительству акций Сбербанка состоится в начале апреля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сделка по продаже правительству контрольного пакета акций Сбербанка состоится в начале апреля, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Один процесс - покупка рублей Фондом национального благосостояния у Центрального банка, и этот процесс идет ежедневно. Мы в ближайшее время закончим <...> Где-то в начале апреля мы это закончим, и состоится сделка", - сказал он.

Банк России 19 марта приступил к продаже иностранной валюты из Фонда национального благосостояния на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ.

Правительство РФ выкупит долю ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). После покупки акции перейдут на баланс ФНБ. По словам министра финансов Антона Силуанова, покупка акций Сбербанка не отменяет планов правительства инвестировать средства ФНБ в инфраструктурные проекты.