В СПЧ просят ввести налоговые льготы для поддержки бизнеса в РФ из-за коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает, что федеральным властям следует рассмотреть возможность введения налоговых льгот для поддержки бизнеса, который пострадал в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении главы СПЧ Валерия Фадеева, опубликованном в среду на сайте Совета.

"Несмотря на то, что коронавирус ударил по всем экономикам мира, считаем оправданными шаги по поддержке ответственного бизнеса. Чтобы не допустить широкой волны безработицы в случае закрытия большого числа компаний, Совет считает необходимым рассмотреть возможность налоговых льгот и иных мер поддержки субъектов экономической деятельности, которые оказались под ударом", - отметил Фадеев, добавив, что особенную роль в защите прав работников в этой ситуации должны играть профсоюзы.

"Кроме того, мы видим, что некоторые субъекты РФ обеспечили пенсионеров бесплатными продуктовыми наборами или дополнительными денежными выплатами, но далеко не все регионы могут себе этого позволить. Считаем, что федеральные власти за свой счет или за счет распределения средств благотворителей должны помочь более бедным субъектам Российской Федерации", - подчеркнул Фадеев.

По его словам, "крайне важно, чтобы поддержка была адресной - для всех пожилых и находящихся в зоне риска людей, а также для малообеспеченных граждан, оказавшихся сейчас на карантине или в самоизоляции". Фадеев добавил, что также необходима солидарность всех общественных и политических сил. "[Нужна] общая сплоченность, а не стремление хайповать на временных сложностях. Не паника, но и не безответственность. Совместная работа на общее благо по спасению жизней, борьбе с пандемией, общественными страхами и порой свойственной нам безалаберностью", - заключил глава СПЧ.

В среду председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы соберется на внеочередное заседание в четверг, чтобы оперативно обсудить правительственные законопроекты, направленные на поддержку российских предпринимателей.

Ранее крупнейшие российские операторы розничной торговли в сегменте non-food и сети общественного питания ранее направили коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, в котором заявили, что без дополнительных льгот и налоговых мер поддержки в связи со специальным режимом из-за пандемии коронавируса компании могут начать массово закрывать свои заведения или вовсе обанкротиться.