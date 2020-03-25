В Сбербанке сообщили, что готовы к удаленной работе, но закрывать отделения не планируется

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сбербанк в связи с переходом части сотрудников на удаленную работу столкнулся с пятикратным ростом технической нагрузки и оказался готов к этому, сообщил в среду ТАСС первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин. Банк стремится перевести в онлайн все свои услуги, но закрывать отделения не планирует, подчеркнул он.

Массовый переход на удаленную работу происходит в России и других странах в связи со вспышкой коронавируса, впервые зафиксированного в конце 2019 года в Китае и распространившегося на более чем 150 стран. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией, по последним данным, в мире заразились более 410 тыс. человек, смертельных исходов более 18 тыс. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.

"Нагрузка на наши внутренние технические системы в связи с переходом на удаленный доступ части сотрудников выросла почти в пять раз, но мы оказались очень хорошо к этому подготовлены. Сейчас, когда мы видим необходимость сократить контакты клиентов с внешним миром, мы еще больше убедились в необходимости обеспечить возможность получения 100% банковских услуг по удаленным каналам, и мы как технологические лидеры рынка к этому обязательно придем", - сказал Ведяхин.

По его словам, офисы банка продолжают работать, в них принимаются меры для предотвращения заражения: сотрудникам замеряют температуру, при входе установлены санитайзеры. "В настоящий момент офисы Сбербанка работают в полноценном режиме, закрытие филиалов не планируется", - сказал Ведяхин.

Банковская система работает нормально

Признавая ситуацию в финансовой сфере серьезной, Ведяхин вместе с тем назвал стабильным положение Сбербанка и вложения клиентов банка.

"Мы уверены, что пройдем кризисные явления самостоятельно, без сторонней помощи. Те потери, которые может понести бизнес, мы считаем приемлемыми. В настоящий момент у банка нулевая экономическая открытая валютная позиция, минимальная за последние 12 лет чувствительность к изменению процентных ставок в рублях, а резервы ликвидности превышают 3 трлн рублей, а этого более чем достаточно для устойчивости в любых условиях", - уверен топ-менеджер.

По мнению Ведяхина, устойчивость будет сохраняться и при реализации неблагоприятных сценариев. "Даже в случае развития ситуации по кризисному сценарию в течение 8-9 месяцев к концу года уровень валютной ликвидности в банковской системе будет выше, чем он был осенью 2018 года. Оттока клиентов не наблюдается, объем конверсионных операций стандартный, население как покупает валюту, так и продает ее по высокому курсу", - сказал он.

Повышение финансовой грамотности населения

Говоря о реакции населения на снижение курса рубля, Ведяхин отметил более зрелое поведение людей, чем во время прежних колебаний курсов валют.

"У населения вырос уровень финансовой грамотности. По нашим метрикам люди ведут себя спокойно и прагматично, не бросаются в крайности. Мы видим, что и при небольших объемах сбережений они используют консервативную и обдуманную тактику. Выдача наличных в Сбербанке находится на обычном уровне, мы фиксируем увеличение трат в продуктовых магазинах и в аптечных сетях", - сообщил он.

Объем продаж валюты, по его слова, в настоящее время незначительно выше среднего спроса. "У нас все хорошо с ликвидностью. Запасов валюты в наших офисах и кассовых центрах достаточно, мы учли весь опыт 2015-го года и более ранних кризисов", - заверил он.

Техническая готовность к переходу в онлайн

По словам Ведяхина, повышенное внимание уделяется обслуживанию в режиме онлайн тех клиентов, которые предпочтут не посещать офисы банка. "В любом случае мы готовы обеспечить обслуживание клиентов через наши цифровые каналы. Сейчас практически все сервисы по картам доступны в приложении "Сбербанк Онлайн", - сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что технически банк готов уйти в онлайн полностью, если того потребует ситуация.

"Мы готовы к любому развитию ситуации. Даже если мы увидим необходимость временно приостановить очное общение с нашими клиентами для защиты здоровья сотрудников и посетителей наших офисов, то практически безболезненно сможем перевести предоставление всех основных услуг банка в цифровую плоскость", - сказал он.

В банке обеспечен запас прочности технических систем в условиях повышенной нагрузки, кредитная организация готова к бесперебойному функционированию удаленных каналов, добавил Ведяхин и подчеркнул: "При этом все транзакции будут надежно защищены от киберугроз".

"Значительная часть сотрудников Сбербанка сейчас уже работает удаленно, и я уверен, что наши клиенты этого не почувствовали, так как уровень предоставления услуг с нашей стороны совершенно не изменился. У нас отлажены все процессы перевода сотрудников на удаленный режим работы, у наших специалистов есть все условия для эффективной удаленной работы", - сказал Ведяхин, подчеркнув, что созданные в банке антикризисный штаб держит реализует все меры для сохранения стабильной ситуации.