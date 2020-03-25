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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

В ЦБ рассказали, как повлияет ослабление рубля на темпы инфляции

В Банке России сообщили, что это может привести к временному ускорению годовой инфляции в ближайшие месяцы и росту инфляционных ожиданий

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ослабление рубля, произошедшее в феврале-марте, приведет к временному ускорению годовой инфляции в России в ближайшие месяцы и росту инфляционных ожиданий, сообщается в материалах Банка России.

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"Произошедшее в феврале-марте ослабление рубля, которое связано с изменением внешних условий, приведет к временному ускорению годовой инфляции в ближайшие месяцы. Инфляционные ожидания населения и бизнеса также могут временно повыситься", - отмечает регулятор.

Вместе с тем, по данным ЦБ, замедление роста внутреннего и внешнего спроса является значимым дезинфляционным фактором и будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. "В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - отмечает ЦБ.

При этом инфляционные ожидания населения на год вперед по сравнению с февралем не изменились в марте и составили 7,9%, следует из материалов Банка России. "Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции осталась неизменной (7,9%). Ее уровень лишь на 0,1 п. п. выше минимума за всю историю наблюдений, зафиксированного в апреле 2018 года", - указывает ЦБ.

Прогноз инфляции на 2020 год от профессиональных аналитиков также практически не изменился и остается вблизи 4%.

20 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что инфляция в России в 2020 году под влиянием ослабления рубля может временно превысить целевой показатель в 4%. Однако пока регулятор не видит резкого и устойчивого роста цен в разных сегментах, так как сегодня одновременно существуют как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. При этом Набиуллина отметила, что реакция Банка России на изменение инфляции вряд ли потребуется, так как она производится только при значительных и устойчивых изменениях.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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