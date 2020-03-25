Лидеры стран ЕС призвали сохранить открытыми внутренние границы для перемещения товаров

МАДРИД/БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Евросоюз должен сохранить открытыми границы внутри сообщества хотя бы для перемещения товаров в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в письме, подписанном главами государств и правительств девяти европейских стран и направленном в среду главе Евросовета Шарлю Мишелю, которое распространила пресс-служба правительства Испании.

"По мере того как мы осуществляем беспрецедентные социально-экономические меры при беспрецедентном замедлении экономической активности, нам все еще необходимо гарантировать производство и доставку основных товаров и услуг, а также свободное перемещение жизненно важных товаров в пределах ЕС, - уточняется в послании. - Сохранение функционирования единого рынка крайне важно, чтобы обеспечить заботу обо всех европейских гражданах и самым надежным образом гарантировать, что не будет никакого дефицита".

"Поэтому мы полны решимости сохранять наши внутренние границы открытыми для необходимой торговли, информации и критически важных перемещений наших граждан, особенно для трансграничных работников", - подчеркивается в письме. Свои подписи под ним поставили президент Франции, а также премьер-министры Бельгии, Греции, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурга, Португалии, Словении. Оно было написано в преддверии предстоящей 26 марта видеоконференции глав государств и правительств ЕС по коронавирусу.