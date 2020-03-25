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"Аэрофлот" приостановил рейсы в Бухарест и Ош

Авиакомпания также продлила срок приостановки рейсов для Гонконга и Бейрута
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Ош (Киргизия) и Бухарест (Румыния), продлила срок приостановки рейсов для Гонконга (Китай) и Бейрута (Ливан). Это следует из сообщения на сайте компании.

Рейсы в Ош и Бухарест закрыты с 24 марта по 30 апреля, срок приостановки полетов в Гонконг продлены до 24 апреля, Бейрут - до 25 апреля. При этом частота полетов в столицу Киргизии - Бишкек - сокращена до 30 апреля.

Полеты в Гонконг компания закрыла 8 марта, а в Бейрут - 18 марта.

На данный момент Россия ограничила авиасообщение с большинство стран, включая стран Евросоюза, Китай, Японию, США и другие. Подавляющее большинство ограничений пришлось на маршрутную сеть "Аэрофлота" как крупнейшей авиакомпании России. 

Теги
КиргизияЛиванРумынияРоссияКитай
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