Бизнес попросил правительство не закрывать на карантин зоомагазины

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Представители бизнеса попросили правительство России и мэра Москвы не закрывать зоомагазины во время карантина, поскольку они являются социально важными объектами. Об этом говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас при проведении карантинных мероприятий в Москве и других городах России не приостанавливать работу специализированных зоомагазинов", - говорится в документе.

Как отмечается в письме, сегодня в семьях россиян проживает порядка 18 млн собак и 37 млн кошек, а число зоомагазинов по всей стране превышает 12 тыс. Примерно треть из них находятся в Москве. В случае приостановки работы торговых центров, отдельных точек продаж зоотоваров и ветеринарных аптек, которые чаще всего работают при зоомагазинах, более половины россиян не смогут приобрести необходимые продукты питания и лекарства своим питомцам.

"Корма и товары для домашних животных не относятся к товарам первой необходимости, но для наших граждан они имеют очень важное социальное значение. При невозможности приобрести привычный корм для животных владельцы будут вынуждены искать альтернативные варианты питания, которые могут не подойти домашним любимцам. Резкая смена корма на другой или внезапный переход на "еду со стола" может быть опасен для здоровья и жизни животных", - говорится в документе.

Более того, закрытие зоомагазинов, в которых есть ветеринарные аптеки, по мнению авторов документа, повлечет за собой дефицит ветеринарных препаратов, многие из которых столь востребованы в весенний период, так как дистанционная продажа данной группы товаров на территории РФ запрещена.

Обращение подписали исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных (в нее входят "Рускан", "Нестле", "Марс", "Аллер Петфуд") Федор Борисов, исполнительный директор интернет-магазина Petshop.ru Алексей Пьянков, генеральный директор сети зоомагазинов "Бетховен" Георгий Чкареули и другие.