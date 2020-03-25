Глава ЮНКТАД призвал G20 в условиях пандемии оставить порты открытыми для торговли

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуи призвал государства в условиях пандемии коронавируса сохранить открытой трансграничную торговлю, не препятствовать коммерческому судоходству и не закрывать порты. В заявлении, распространенном в среду в Женеве, он выразил надежду на то, что страны "Большой двадцатки" на саммите 26 марта учтут чаяния компаний, работающих в сфере морских перевозок.

"В нынешнее время глобального кризиса более чем когда-либо важно сохранять цепочки поставок открытыми и дать возможность морской торговле и трансграничному транспорту функционировать", - отметил Китуи.

Он напомнил, что морские перевозки и порты связывают воедино мировую экономику, "соединяют страны, рынки, бизнес и людей в масштабах, которые в любом другом случае были бы невозможны". "Около 80% глобальной торговли обеспечивается при помощи коммерческих судов", - констатировал генсекретарь ЮНКТАД.

В условиях пандемии трансграничные перевозки гуманитарных грузов, включая продовольствие и лекарства, резко возрастут, и ограничения на торговлю могут прервать предоставление необходимой помощи, нарушить деловую активность и негативно сказаться на социально-экономической ситуации в странах, предупредил он."Поэтому правительства должны продолжать содействовать перевозке не только товаров гуманитарного назначения, но и товаров в целом, и минимизировать негативные последствия вспышки COVID-19", - подчеркнул генсекретарь.

Глава ЮНКТАД ожидает, что на предстоящем 26 марта саммите страны "Большой двадцатки" прислушаются к чаяниям компаний, работающих в сфере морских перевозок и призывающих сохранить возможность доступа торговых судов в порты. У лидеров G20 имеется "возможность защитить свободное движение всех товаров", считает Китуи.

ЮНКТАД, учрежденная в 1964 году, является ключевым органом Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам торговли и развития.