Торги в США открылись ростом основных индексов на 1,4-2,35%

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись в среду ростом ключевых индексов на 1,4-2,35% на фоне сообщениях о договоренности между Конгрессом США и администрацией президента Дональда Трампа о пакете мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Как следует из данных на сайте торговой площадки, сразу после открытия индекс Dow Jones вырос на 2,35%, до 21187 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 1,42%, до 2482,5 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 1,8%, до 7555 пунктов.

Как отмечает в среду газета The Wall Street Journal, участники рынка ожидают конкретных деталей по мерам, которые предусмотрены соглашением, в том числе по прямой финансовой помощи семьям, расширению программы помощи безработным и по кредитам для мелких и средних компаний.

"Совершенно очевидно, что это беспрецедентный для мирного времени пакет мер, - приводит газета мнение главного экономиста компании Capital Economics Эндрю Хантера. - Но проблема в том, что уже свернута значительная часть экономической активности и ни финансовые стимулы, ни федеральное правительство ничего уже с этим не поделают".