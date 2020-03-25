Театр Маяковского после реставрации намерен заменить ресторан "Маяк" собственным буфетом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московский академический театр им. Вл. Маяковского после реставрации здания театра планирует открыть собственный буфет на месте ресторана "Маяк". Театр продлит договор аренды ресторану до конца 2020 года, сообщил в среду ТАСС директор театра Александр Стульнев.

"Позиция руководства театра однозначна: мы, естественно, хотим после намеченной реставрации и реконструкции театра, начало которых руководством города намечено на конец текущего года, организовать на этих площадях, [занимаемых "Маяком"], буфет для зрителей", - сказал он.

По его словам, ресторан "Маяк" занимает площадь с отдельным входом в 188 квадратных метров с 1993 года. Ранее с 1886 года, года постройки здания, в этом пространстве находился буфет для зрителей. "Со времени открытия ресторана театр располагает театральным буфетом в 10 квадратных метров, на которых ютятся ежедневно от 600 до 700 человек. На такую стесненность и невозможность воспользоваться буфетом ни перед началом спектакля, ни в антракте мы получаем огромнее количество жалоб от зрителей", - сказал директор.

Он добавил, что до окончания года и до начала строительных работ театр продлит аренду "Маяку". "Пятилетний договор на аренду между театром и рестораном заканчивается 22 апреля 2020 года", - уточнил Стульнев.

Установление арендной ставки

Директор театра также пояснил, что на данный момент арендная ставка еще не определена. Собственником всех театральных площадей является город Москва в лице Москомимущества, а не театр, в связи с чем арендные ставки устанавливает город в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Как рассказал Стульнев, театр заказал оценку стоимости аренды площадей независимому оценщику, заключение которого будет отправлено в "Московское городское агентство управления инвестициями". Агентство и устанавливает окончательную арендную плату, которую театр предложит потенциальным арендаторам.

Стульнев также сообщил, что на сегодняшний день пока сделана только независимая оценка. "Да, за последние пять лет (действующий арендный договор с "Маяком" был подписан в 2015 году) арендная плата возросла. Это центр Москвы, менее километра до Кремля. Но окончательную стоимость квадратного метра по Большой Никитской определит в скором времени упомянутое агентство по управлению инвестициями", - добавил он.