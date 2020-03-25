Расходы бюджета Архангельской области на 2020 году увеличены на 5,8 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания в среду приняли в двух чтениях поправки в региональный бюджет, в соответствии с ними расходы областной казны в 2020 году увеличены на 5,8 млрд рублей и составят 107,3 млрд рублей. Такая информация содержится в материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС. Доходы бюджета увеличены на 1,032 млрд рублей и составили 94,2 млрд рублей, дефицит бюджета вырос до 13 млрд рублей.

"Доходная часть бюджета увеличена более чем на один миллиард рублей. Расходная часть увеличена на 5,77 млрд рублей. Увеличены более чем на 800 млн рублей выплаты работникам бюджетной сферы, предусмотрены средства на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, увеличено финансирование инвестиционной программы", - сказал журналистам председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.

Доходы возросли за счет поступлений из федерального бюджета, кроме того, была сэкономлена часть средств с прошлого года, были перераспределены образовавшиеся нецелевые остатки. "Целый ряд важнейших направлений в сфере инвестиционной деятельности региона получили дополнительную финансовую поддержку. Средства также обеспечат выполнение регионом целого ряда важнейших социальных обязательств: организацию бесплатного детского питания младших школьников, строительство жилья, больниц. В этом году мы завершаем целый ряд таких объектов", - сказал журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

На ежемесячные выплаты на детей в возрасте с трех до семи лет выделено 811,3 млн рублей, субсидии на бесплатное горячее питание учеников 1-4 классов составят 81,4 млн рублей. На повышение зарплаты по работникам областных учреждений здравоохранения выделено 81,4 млн рублей, работникам образования - 541,9 млн рублей. На единовременную денежную выплату участникам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы направляется 179,4 млн рублей.

На строительство и разработку проектной документации важных социальных объектов выделено 545,9 млн рублей: пристройки к хирургическому корпусу больницы в Мезени, офисов врачей общей практики, больницы в Березнике и ряда других объектов. Выделены средства на ремонты учреждений здравоохранения, на приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов для муниципалитетов, ликвидацию незаконных свалок.

Дополнительные 100 млн рублей из бюджета поступят в дорожный фонд области, также он получит еще 30 млн рублей от Устьянской лесоперерабатывающей компании.