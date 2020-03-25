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Распространение коронавируса нового типа

Магазины крупных ретейлеров на следующей наделе будут работать в обычном режиме

Предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, добавили в Ассоциации компаний розничной торговли

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Крупнейшие торговые сети будут работать в обычном режиме во время объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей следующей недели. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли.

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"Магазины торговых сетей - членов АКОРТ, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений в их работе не предусматривается. В магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса", - сообщили в ассоциации.

В "Магните", "Ленте", "Ашане" и X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") заверили, что магазины будут работать в обычном режиме.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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