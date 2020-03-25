Bloomberg: состояние гендиректора LVMH выросло на $11 млрд из-за ситуации на бирже

ТАСС, 25 марта. Генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно увеличил свое состояние на $11 млрд за неделю из-за ситуации на бирже на фоне решения США о мерах поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его оценкам, это наибольший прирост на торгах в истории рейтинга "Индекс миллиардеров", который регулярно публикует Bloomberg.

15 марта компания LVMH сообщила о своем намерении развернуть в условиях пандемии коронавируса производство жидкого дезинфицирующего средства для рук и передать эту продукцию бесплатно французским госпиталям. Корпорация Арно производит и торгует, в частности, косметикой под марками Dior, Guerlain и Givenchy. Начиная с понедельника эти заводы, расположенные рядом с Орлеаном, а также городами Шарт и Бове, начали осуществлять переход на производство антисептического геля.

В то же время агентство отмечает, что несмотря на то, что капитал Арно в прошлом году вырос больше, чем у кого-либо в списке индекса миллиардеров агентства, включающем 500 имен, его состояние уже уменьшилось на $35,3 млрд в 2020 году на фоне пандемии.

13 марта издание Forbes сообщило, что Арно за сутки потерял порядка $7,7 млрд из-за обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса.