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Распространение коронавируса нового типа

Борисов считает кризис хорошим временем для рывка в развитии отдельных отраслей

Вице-премьер отметил, что у российской электроники есть шанс сделать серьезные шаги вперед в этой ситуации

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что в нынешней ситуации с проблемой в экономике из-за коронавируса не стоит паниковать. По его мнению, такое время очень удобно для развития отдельных отраслей.

"Коронавирус усугубил ситуацию, связанную с падением [цен] на нефть, никто не ожидал, что это создаст объективные предпосылки для всеобъемлющего и, может быть, глубокого экономического кризиса. Мы еще до конца не знаем эту ситуацию", - признал вице-премьер в беседе с журналистами.

По его мнению, "в этой ситуации паниковать нельзя, нужно четко следовать указаниям специалистов, не устраивать панику, не бегать скупать гречку и прочие вещи, набраться мужества, быть дисциплинированными, сплотиться должна вся нация". "Кризисная ситуация - самое удобное время для рывка и для развития отдельных отраслей", - отметил Борисов. На его взгляд, "отечественная электроника имеет шанс в этой ситуации сделать серьезные шаги вперед, потому что нужно развивать несырьевые отрасли промышленности и высокотехнологичные".

Такое заявление вице-премьер сделал по итогам совещания о развитии электронной промышленности и дополнительных мерах поддержки отрасли, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Борисов рассказал, что это совещание, совпавшее по времени с обращением президента РФ Владимира Путина к гражданам страны, не прерывалось. "Уверен, что его [обращение главы государства] будут повторять", поэтому будет возможность внимательно ознакомиться с выступлением Путина, сказал Борисов.

Отвечая на вопрос, как может отразиться объявленная президентом неделя выходных на промышленности, вице-премьер заметил: "Пережили голод, переживем и изобилие".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияБорисов, Юрий ИвановичРаспространение коронавируса нового типа
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