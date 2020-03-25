США на год продлили исключения из пошлин на более 170 товаров из Китая

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов приняли решение продлить еще на год сроки действия исключений из введенных ранее таможенных пошлин для более 170 импортируемых из Китая товаров. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

"Представитель США на торговых переговорах принял решение продлить срок действия некоторых исключений еще на 12 месяцев", - отмечается в документе.

Речь идет, в частности, о замороженной тилапии, крабовом мясе, устричных раковинах, семенах дыни, тыквы, баклажана, а также о футлярах для хранения оружия, одежде, блокнотах, кормушках для птиц, зарядных устройствах, велосипедах и вентиляторах.

Соответствующие пошлины на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов были введены 24 сентября 2018 года. В 2018 году правительство начало принимать заявки от американских компаний на включение некоторых наименований китайских товаров в список исключений. На сегодняшний день власти составили десять таких перечней. Лайтхайзер продлевал исключения на различные товары из Китая на протяжении последних семи месяцев.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам президента США Дональда Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.