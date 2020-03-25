Арендная плата за размещение торговых объектов в метро Москвы снижена на 50%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Размер платы за размещение торгового объекта на территории Московского метрополитена снизили на 50% из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в тексте постановления мэра Москвы.

"Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на период действия на территории города Москвы режима повышенной готовности обеспечить заключение ГУП "Московский <...> метрополитен" в срок не позднее трех рабочих дней со дня обращения среднего и малого предпринимательства дополнительных соглашений, предусматривающих уменьшение на 50% платы по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте", - говорится в тексте постановления.

Ранее срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций из сферы общественного питания, культуры и спорта продлили в Москве до 31 декабря 2020 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.